البابا تواضروس في رحلة علاجية بالنمسا

سافر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم إلى العاصمة النمساوية فيينا، قادمًا من فرنسا؛ لبدء رحلة علاجية هناك.



وكان في استقبال البابا، السفير عمر عامر، سفير مصر في فيينا، والوزير مفوض هالة يوسف، نائب السفير، والقنصل العام محمد فرج، وقيادات الكنيسة القبطية وعدد من الأقباط.



وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة، أن البابا سوف يجري فحوصات طبية على العمود الفقري، ويدشن كنيسة جديدة، إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى، وتستمر الزيارة عدة أيام.