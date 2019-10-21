عمرو العباسي: "تنمية المشروعات" يقدم تمويلًا من 10 آلاف حتى 5 ملايين جنيه

قال عمرو العباسي، نائب مدير إدارة الاستثمار بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يتعامل مع كافة فئات المشروعات، بداية من "المتناهي الصغر" حتى "المتوسط".



وأضاف "العباسي" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويل من 10 آلاف جنيه حتى 5 ملايين جنيه.



وأوضح أنه نظرا لأن الجهاز مسمى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فإن تمويل المشروعات الخدمية والتجارية والإنتاج الحيواني والزراعي يبدأ من 25 ألف جنيه حتى الـ 3 ملايين جنيه، أما المشروعات الصناعية قد يصل التمويل فيها إلى 5 ملايين جنيه.

