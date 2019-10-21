أسقف الشباب يكرم أسرة الأنبا برسوم العريان.. غدًا

يكرم الأنبا موسى، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشباب مساء غد الثلاثاء، شباب أسرة الأنبا برسوم العريان الجامعية، وذلك بقاعة الأنبا صموئيل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ويأتي تكريم نيافته للأسرة؛ لحصولهم على 15 مركز خلال مهرجان الأسر الجامعية، الذي يقام برعاية أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا؛ حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.