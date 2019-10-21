هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

شنّ عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية هجومًا شرسًا على يوسف حسين، مقدم البرنامج الإخوانى «جو شو»، المذاع على إحدى القنوات المؤيدة للإخوان بإنجلترا، مطالبين بمقاطعة برنامجه، لأنه يستخدم لفظ «الرئيس» حينما يذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما اعتبروه مخالفة لقواعد إعلام «الإرهابية».



بدأ الهجوم بتدوينة كتبها إخوانى أمريكى، يدعى سيد عبدالعال، على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أشار فيها إلى أن مقدم «جو شو» يصر على استخدام لفظ «الرئيس» حينما يذكر الرئيس السيسى، مؤكدًا أنه يعلن انتماءه للتنظيم الإرهابى من أجل المال والشهرة فقط.



وقال «عبدالعال»: «حينما قابلته أول مرة فى أمريكا قبل أن يشتهر داخل الأوساط الإخوانية رفض رفع شارة رابعة فى الصور التى جمعته بأعضاء الجماعة، ما أثار شكوكهم فيه آنذاك»، لافتًا إلى أن مقدم «جو شو» اشتهر بعدما ساعدته الجماعة فى تقديم عرض على أحد المسارح الأمريكية أمام إخوانيين هاربين فى أمريكا، وبعد ذلك تحول من تقديم فيديوهات على «يوتيوب» إلى تقديم برنامج على إحدى أهم الشاشات الإخوانية ببريطانيا.



وبعد هذه التدوينة، هاجم عدد كبير من أعضاء «الإرهابية» يوسف حسين، عبر صفحاتهم على «فيسبوك»، مؤيدين مطالب القيادى الإخوانى الأمريكى بمقاطعة هذا البرنامج، وطرده من القناة الإخوانية لأنه لا يؤيد الفكر الإخوانى، مؤكدين أنه يهاجم الدولة المصرية ويحرض ضدها من أجل الشهرة فقط.

