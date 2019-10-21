محمود خلف: انتحار شباب الإخوان بتركيا عظة للآخرين.. فيديو

تحدث اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، حول خداع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للشباب.



وقال خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد": "انتحار عدد من شباب الإخوان في تركيا، بعدما تخلوا عن بلدهم وهاجروا، يجب أن يكونوا عظة للآخرين".



وأضاف: "أحلام الإخوان لن تتحقق، وكبيرهم قال قبل ذلك سنستمر في الحكم 500 عام، وجاء الرد السريع من الشعب المصري خلال ساعة واحدة".



وأكد أن الشباب الذين تركوا تراب بلدهم وحياتهم الطبيعية من أجل الإخوان هم مجموعة من الحمقى.