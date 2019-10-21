"في أقل من دقيقة".. شاهد أكاذيب الإخوان عن ملف تطوير العشوائيات (فيديو)

واجهت فضائية "إكسترا نيوز"، كذب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن ما قامت به الدولة المصرية في ملف تطوير العشوائيات، حيث تسعى قنوات الإخوان دائمًا للتقليل ونفي ما تم على الأرض من إنجازات على أرض الواقع.



وكشف تقرير بثته القناة، كذب الإخوان، بأنه لم يحدث أي تطوير للعشوائيات، وعرض التقرير عددًا من المناطق العشوائية بعد تطويرها، لتصبح أشبه بالكومباوندات.

