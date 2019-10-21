الناجحون وفهم معنى الحياة

فى كتابه القيّم «١٠٠ نصيحة لحياة سعيدة» يقول الراحل الدكتور عادل صادق:

١- افهم معنى الحياة لأن الناجح له فلسفته الخاصة.

الإنسان يتحرك فى الحياة وفق خريطة فى عقله تحدد له الاتجاهات والأماكن التى يسعى إليها من أجل قضاء حاجات معينة، ولا يتحرك الإنسان عشوائيًا نحو لا هدف، ولكل هدف معنى ومغزى، ومن مجموع الأهداف لإنسان ما نستطيع أن نتعرف على ملامح هذا الإنسان وعلى شخصيته، ونستطيع أن نعرف من هو والأفكار العريضة والمبادئ العامة التى تحكم سلوكه وتحكم حركته فى الحياة، فالكيان الإنسانى ذو معنى وذو اتجاه وله ظلال، وبذلك يتفرد الإنسان ويتميز إنسان عن إنسان، فيعيش إنسان حياة هادئة متميزة مُنتجة مثمرة ويعيش إنسان آخر حياة بلا هدف، عقيمة تافهة، إذن للنجاح فلسفة وللناجحين فلسفة خاصة وللعظماء أسلوب حياة نابع من فلسفة ذات ثلاثة محاور أو أفكار رئيسية:

- الإحساس بالآخرين وتقديرهم.

- الحب غير المشروط للآخرين لأن هذا سيعود علينا بحب لا نتوقعه.

- رؤية الجوانب الإيجابية فى الصعاب والمشاكل.

ففلسفتك هى التى تحكم جوهرك الإنسانى، ولا جوهر للإنسان دون أن تكون له فلسفته الخاصة التى تعبّر عنه والتى تنبئ عنه والتى تكشفه من الداخل.

٢- أكد ذاتك، الذات القوية تفتح أبواب النجاح.

إذا كنت عالمًا فذًا تقضى معظم وقتك فى معملك بين أنابيب الاختبار والأجهزة المعقدة وخلف مجهرك، فأنت لست بحاجة كبيرة لأن تؤكد ذاتك بين الناس، فثقل علمك يجعل لك قيمة ووزنًا، ويجعل لك وجودًا أو حضورًا مؤكدًا ومؤثرًا وربما طاغيًا، وإذا كنت أديبًا أو مفكرًا فإن كتبك ستصنع لك هذا المقعد وربما لن تكون محتاجًا أن تكون على صلة مباشرة بالناس لكى تؤثر فيهم، فأفكارك ستنوب عنك لأنها تؤثر فى مجريات حياتهم، وهذا هو ما يتمناه كل إنسان؛ أن يكون له دور حقيقى فى حياة الناس، أن يستمع إليه الناس ويناقشوه ويحاوروه، هذه هى الصفات التى تحتاجها لتأكيد ذاتك بين الناس، وهذه الطريقة هى التى سيتقبلها الناس بترحاب، وبالتالى لن تقتحم حياة الناس وإنما ستتسرب إلى قلوبهم وعقولهم، الاقتحام من الممكن أن يكون بالقوة عن طريق السلطة والمال، وهو ما نسميه «فرض الذات وليس تأكيد الذات»، وفى هذه الحالة لن تكون مهابًا وإنما ستكون مفروضًا، كما أن الاحترام الظاهرى الذى تظن أنك تتمتع به ستكون تحته طبقة سميكة من السخرية والاستهزاء تنتظر الوقت المناسب لتظهر على السطح.. إذن تأكيد الذات هو موقف سلوك اتجاه.. أسلوب تأكيد الذات هو أن يعرف الناس قيمتك الحقيقية، وأن تسلك بين الناس بما يوحى بهذه القيمة أو بأنك تستحق هذا التقدير.

