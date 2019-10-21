أستاذ إعلام: الجزيرة "بوق" الفتنة لتقسيم المجتمعات العربية

قالت دكتورة ساره نصر، مدرّس الإعلام بجامعة القاهرة، والحاصلة على درجة الدكتوراه عن رسالة حول أكاذيب قناة الجزيرة: "كان لدي اهتمام بمعرفة كيف يتم العرض الإعلامي لصورة مصر في الخارج".



وأضافت "نصر" خلال لقائها ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن هناك فرق كبير بين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من إنجازات سياسية واقتصادية وبين ما يتم عرضه إعلاميا لقناة الجزيرة، مشيرة إلى أن "الجزيرة" قد تغفل بعض الأمور الإيجابية التي يتم إنجازها في مصر، بينما توجه أمور أخرى قد لا تكون سلبية إلى اتجاهات سلبية وتحجم منها.



وأوضحت أنه بعد انتهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فإن قناة الجزيرة لديها اتجاه عدائي علني وواضح وصريح تجاه المؤسسة الرئاسية في مصر، مؤكدة أن قناة الجزيرة القطرية بوق الفتنة لإثارة الرأي العام وتقسيم المجتمعات العربية.

