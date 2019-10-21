"دمّر سوريا والعراق".. جرائم النظام الإيراني في 5 سنوات (تقرير)

سلطت فضائية "مداد نيوز" السعودية، الضوء على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يبين جرائم النظام الإيراني خلال الفترة بين عامي 2013 و 2018.

ووفقا للتقرير فتمثلت الجرائم الإيرانية في تزويد ميليشياته المُسلحة في سوريا بالأسلحة والمال والتدريب خلال فترة إجراء المفاوضات حول الاتفاق النووي عام 2015، كما دمجت أعضاء من "فيلق القدس" التابع لمليشيا الحرس الثوري بالعناصر المسلحة في سوريا وزودت ميليشياته في العراق بالأسلحة والأموال في عام 2014 بما في ذلك جماعة "كتائب حزب الله" الإرهابية.

وأشار التقرير إلى أن قوات الحرس الثوري استولت على قاربين تابعين للبحرية الأميركية عام 2016، واحتجزت الأميركيين على متنهما لمدة 15 ساعة في انتهاك لاتفاقية جنيف، وأطلقت صاروخ كروز على سفينة حربية أميركية في المياه الدولية شمال باب المندب عام 2016.

وتابع التقرير أن إيران دربت ميليشيات الحوثي على الطائرات بدون طيار ليستخدمها الحوثيون "كطائرات انتحارية"

وبحسب تقرير عام 2017 قدّمته اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل إيران متمادية في دعم ميليشيا الحوثي وترسل شحنات أسلحة ومعدات منذ 2015.



