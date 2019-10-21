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عصام شاهين: مؤتمر "بترول دول المتوسط" فرصة جيدة لتبادل الخبرات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:36 م
بترول
بترول
أحلام عبدالرحمن
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قال عصام شاهين، عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات- (إنربك)، إن مشروع CCR Go الجديد يمثل طفرة في تطوير إنتاجية الجازولين عالي الأوكتين، مشيرًا إلى أن الشركة تمكنت من الوصول بالإنتاجية لـ800 ألف طن جازولين.

وأشار عضو مجلس إدارة إنربك، في حواره مع الإعلامي سامح دراز، ببرنامج "حواديت شارعنا"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط، إلى أن المؤتمر يعتبر الحدث الأبرز في قطاع البترول، في إطار خطة وزارة البتورل في تطوير وتحديث الصناعات البترولية.

وأكد أن مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط الذي يعقد كل عامين يعتبر مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط، كما يمثل فرصة جديدة لتبادل الأفكار والخبرات بين دول حوض المتوسط في هذا المجال.

وتفتتح وزارة البترول والثروة المعدنية، غدًا الثلاثاء، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط "موك"، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار "مصر: التكامل بين ضفتي البحر المتوسط" بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الإقليمي في مجالات البترول والغاز.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة تعرض خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز.

ويشارك في أعمال المؤتمر نحو 250 متحدثًا على مدى الأيام الثلاثة ومناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية تغطي عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز.


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