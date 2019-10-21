شاهد.. إعلام الإخوان يقلب الحقائق بشأن العدوان التركي على شمال سوريا

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، كيف قام إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بقلب الحق بالباطل بشأن العدوان التركي على شمال سوريا.



ادعى محمد ناصر الإعلامي الإخواني، أن عملية "نبع السلام" التركية كانت نظيفة لم تخلف أي ضحايا، وقال: "لم نسمع عن فضائح وناس ماتت، جراح عسكري طهر 35 كيلو مترًا في 6 أيام ودمر مخازن السلاح، لا عمل حظر تجوال ولا فرض حصار ولا اعتقل أحد".



كذب بواح، يقوم به ناصر، ففي الواقع تتعالى صرخات الأطفال داخل المستشفيات متأثرين بإصابتهم بالحروق جراء القصف الجوي.



من ناحية أخرى، كشف سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء السبت الماضي، أن حصيلة العدوان التركي على شمال سوريا بلغ 1100 من القتلى والجرحى، خلاف الموجودين تحت الأنقاض الذين يتم حصرهم.

