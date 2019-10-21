تسريبات صوتية لمسئولين عراقيين تطالب بسلخ ظهور المتظاهرين

انتشرت في الساعات الأخيرة العديد من التسريبات الصوتية التي نسبت إلى رئيس مجلس محافظة بابل رعد حمزة الجبوري، وهو يوجه القوات الأمنية بتفريق واعتقال المتظاهرين بالعراق وسلخ ظهورهم.



وكشف برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية "، أنه بعد انتشار هذه التسريبات وجه رئيس اللجنة الوزارية العليا نوري صباح الدليمي، للتحقيق في التسريبات المسربة.



ونفى رعد حمزة الجبوري، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك، هذه التسريبات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن هذه التسريبات ليست صحيحة وإنما فبركت وتم بثها ولو كان هذا التسجيل موجود فإن تاريخه يوم 2 أكتوبر وتم نشره يوم 17 أكتوبر.



كما انتشرت تسريبات أخرى إلى اللواء علي حسن الزغيب، قائد شرطة بابل، ومضمونها لم يختلف كثيرًا عن تسريبات جبوري، يأمر فيه بالقبض على أي متظاهر بتهمة إثارة الشغب، ولم يصدر عنه أو عن شرطة بابل أي تعليق على التسريبات المنتشرة.



وأكد محافظ بابل كرار العبادي، صحة هذه المقاطع مرجعًا إلى أنه كان حاضرًا خلال التصريح بها، وأنه تم اليوم استكمال الاستجوابات والتحقيقات والتي ستقدم لرئيس الوزراء لاتخاذ اللازم ضدهم.

