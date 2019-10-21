نشأت الديهي: "حمو بيكا بلطجي ومكانه السجن"

علق نشأت الديهي، على تهديدات مغني المهرجانات حمو بيكا، بتحطيم نقابة الموسيقيين، قائلًا: "بلطجي مكانه السجن، شكله مجرم ضليع في الإجرام، وآخره يغني في الأفراح الشعبية".



وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "أمثال هؤلاء هم سبب الجريمة، وليس الفقر، وإنما تقليد هؤلاء، فراجح لم يأتِ بالمطواة من خياله، وإنما سمعوا بيكا ومحمد رمضان وإبراهيم الأبيض".



وناشد الديهي، المسئولين، قائلًا: "الأمن الثقافي المصري في خطر، الذوق الفني في خطر".



وتتزامن تهديدات بيكا، مع زخم الرأي العام حول قضية مقتل محمود البنا على يد محمد راجح وصديقيه الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

