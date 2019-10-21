إشادة بمناقشة البرلمان لقانون الأحوال الشخصية

أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتزام الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بمناقشة قانون الأحوال الشخصية، خلال دور الانعقاد الخامس، معتبرًا أنه "يعكس معرفته الجيدة بمعاناة المواطنين وآلامهم"، حسب قوله.



وأضاف "هيكل"، أن قانون الأحوال الشخصية يعد "أمن قومي"، ويجب أن يكون هدف الجميع إعلاء مصلحة الطفل في المقام الأول، وتحقيق التوازن بين طرفي الأسرة، مؤكدًا أن القانون الحالي به مشاكل عديدة وسبب في تزايد نسب الطلاق.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مواد الحضانة والرؤية والاستضافة، تعد أبرز المواد الخلافية في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، بين مطالبين بتطبيقها وبين مخاوف البعض منها، نظرًا للحالات الفردية التي يتم خلالها خطف الأطفال من قبل الآباء.