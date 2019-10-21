رمضان عبدالمعز يحذر من الاستغفار والتسبيح بهذه الطريقة

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علّمنا، أنه من قال في كل يومِ حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات، كفاه الله تعالى أمر دنياه وآخرته.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن ذكر الله يجب أن يكون باللسان والقلب.



وحذّر مقدم برنامج "لعلهم يفقهون" من طريقة التسبيح واستغفار بعض الناس، مشيرا إلى أن هناك من يسبحون ويستغفرون الله بشكل سريع، وهذه الطريقة مكروهة، فلا بد من التأني والتمهل أثناء ذكر الله.

