ديمة قندلفت في زيارة للأطفال المصابين بالسرطان.. صور

قامت الفنانة السورية ديمة قندلفت، بزيارة جمعية "بسمة"، لرعاية الأطفال المصابين بالسرطان.



وجاءت زيارة ديمة ضمن فعاليات حملة "مليون بسمة" التي أطلقتها الجمعية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.



وحرصت الفنانة السورية خلال الزيارة على اللعب مع الأطفال وتقديم العديد من الهدايا التذكارية لهم.



من ناحية أخرى، تستعد ديمة قندلفت، لتقديم رسالة إنسانية بطريقة معينة ومن خلال الرقص التعبيري الذي هو من هواياتها، ويحمل المشروع رسالة إنسانية.



يذكر أن ديمة قندلفت، كانت قد فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الاعتراف" في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين.

