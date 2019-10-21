النحاس يسجل أعلى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهر اليوم الاثنين، بفعل احتجاجات في تشيلي غذت القلق بشأن الإمدادات بينما تلقت المعنويات دعما من احتمال انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 0.4 بالمئة لتنهي الجلسة عند 5828 دولارا للطن. وأثناء الجلسة لامست أسعار المعدن، الذي يستخدم في الطاقة والتشييد، مستوى أكثر ارتفاعا عند 5868.50 دولار.



وأشار متعاملون إلى بيانات اقتصادية إيجابية من الصين التي تشكل حوالي نصف الاستهلاك العالمي من النحاس الذي يقدر بحوالي 24 مليون طن هذا العام.



ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الرصاص 1.4 بالمئة لتغلق عند 2211 دولارا للطن بينما هبطت عقود النيكل 0.8 بالمئة إلى 16100 دولار للطن.



وتراجعت عقود الألومنيوم 0.5 بالمئة إلى 1729 دولارا للطن في حين ارتفعت عقود الزنك 0.7 بالمئة إلى 2473 دولارا للطن. وانخفضت عقود القصدير واحدا بالمئة الى 16775 دولارا للطن.