"صوت الشعب" يكرم أبطال حرب أكتوبر

كرم حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، أبطال حرب أكتوبر المجيدة وذلك في الاحتفالية الكبرى التي نظمها الحزب في أمانة بني سويف بإشراف سيد الأمين أمين عام الحزب بالمحافظة، وبحضور عدد كبير من قيادات الحزب والمواطنين الذين حرصوا على التواجد في الاحتفالية.



قال محمد فتحي الشريف، المتحدث الرسمي باسم الحزب، إنه تم تكريم أبطال أكتوبر بمنحهم دروع الحزب للتميز والوطنية، وهم اللواء أركان حرب رشدي ابراهيم، ودكتور محروس محمود عبداللطيف وأحمد محمد مختار وأحمد معوض عبداللطيف وعبدالمنعم محمد الجندي ورجب عبدالفتاح خضر ومحمد عبدالرحمن، من مصابي العمليات في سيناء، بالإضافة إلى تكريم نقيب أطباء محافظة بني سويف د. مصطفى هارون ومحمد إبراهيم عويس، أمين حزب التجمع لدورهما الكبير في خدمة المواطنين.



أضاف محمد فتحي: "إن هذه الاحتفالية تأتي ضمن برنامج الحزب في احتفالات الذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف استلهام روح هذه الانتصارات العظيمة في استكمال معركة البناء والتنمية وحالة الاستقرار التي تعيشها البلاد".