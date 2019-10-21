الهواري: لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان تقضي على التطرف

قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن تشكيل مجلس النواب لجنة خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف خطوة مهمة؛ لخلق طرق ووسائل جديدة لمكافحة الإرهاب في مختلف الدول.



وأضاف "الهواري"، أن جميع دول العالم تعاني من ظاهرة الإرهاب ومخاطره على كافة الأصعدة، باعتباره ظاهرة مركبة، لا تقتصر مواجهتها على المواجهة المسلحة فقط، بل لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، مما يستوجب تضافر الجهود في الدولة؛ للوصول إلى علاج جذري لهذه الظاهرة، والقضاء نهائيًا على الإرهاب.



وأكد "أمين العمل الجماهيري" أن تشكيل اللجنة، سيدفع إلى محاصرة الإرهابيين، ومعرفة التفاصيل عنهم والتصدي لهم إعلاميا واقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا، وبما يدفع في النهاية إلى القضاء على الظاهرة وتطهير الوطن منها.