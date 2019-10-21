وزير الدفاع الأمريكي يصل الرياض

وصل مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي إلى الرياض، اليوم الإثنين، بعد إعلان المملكة الموافقة على استقدام قوات ومعدات أمريكية إلى السعودية في ظل التوتر مع إيران.



وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مارك إسبر، وزير الدفاع الجديد إلى الشرق الأوسط.



ومن المقرر أن يلتقي إسبر مع مسئولي المملكة والقوات الأمريكية بها خلال الزيارة.



واتفقت المملكة والولايات المتحدة على إرسال قوات ومعدات عسكرية تشمل منظومات دفاع جوي إثر استهداف معامل النفط التابعة لشركة أرامكو الشهر الماضي، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج السعودية من النفط والغاز، وتأكيدات سعودية بتورط إيران في الهجوم الذي تم في مكانين مختلفين عبر طائرات بدون طيار وصواريخ كروز.