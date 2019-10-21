ترامب يهدد باستئناف العقوبات على تركيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقاء مجموعة من الجنود الأمريكيين في سوريا قرب حدود الأردن.



وأكد الرئيس الأمريكي خرق قوات العدوان التركي للاتفاق مع واشنطن بالانسحاب، الخميس الماضي، لافتًا إلى ضرورة استمرار الهدوء في الشمال السوري حتى لا تتعرض تركيا إلى العقوبات.



أردف:" سنعاقب تركيا إذا أساءت في سلوكها تجاه سوريا".



وكشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمس، عن مقتل 25 شخصًا بنيران القوات التركية، والفصائل الموالية، لها منذ إعلان وقف النار في شمال سوريا.