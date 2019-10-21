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"بملابس مكشوفة".. راقصة شرقية تثير الجدل برقصها وسط متظاهري لبنان
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:15 م
سناء إسماعيلطباعة
أثارت راقصة شرقية لبنانية، حالة من الجدل وذلك بعد انضمامها للمتظاهرين في ساحة الشهداء بلبنان وتقديمها وصلات رقص مع عدد من المتظاهرين بملابس مكشوفة.
وقوبل هذا الموقف بعدد كبير من الرفض وذلك بسبب رقصها إلى جوار مسجد ووصف البعض الموقف بأنه محاولة لإفساد المظاهرات.
وانتقد الإعلامي اللبناني هشام حداد، الموقف في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قائلا: من قام بإرسال راقصة إلى ساحة الشهداء هو عدو الحراك ويهدف إلى ضربه... انتبهوا من الحرتقات.
وقوبل هذا الموقف بعدد كبير من الرفض وذلك بسبب رقصها إلى جوار مسجد ووصف البعض الموقف بأنه محاولة لإفساد المظاهرات.
وانتقد الإعلامي اللبناني هشام حداد، الموقف في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قائلا: من قام بإرسال راقصة إلى ساحة الشهداء هو عدو الحراك ويهدف إلى ضربه... انتبهوا من الحرتقات.
راقصة وتظاهرة..والخلفية مسجد— thaer abbasثائر عباس (@thaerabbas) October 21, 2019
كل ما زاد عن حده نص.
المطلوب ليس فقط تنقية #تظاهرات_لبنان من الحزبيين، بل من الباحثين عن الشهرة، ولو على سطح سيارة.#لبنان_يتنفض pic.twitter.com/7SMFvSuF0l