"بملابس مكشوفة".. راقصة شرقية تثير الجدل برقصها وسط متظاهري لبنان

أثارت راقصة شرقية لبنانية، حالة من الجدل وذلك بعد انضمامها للمتظاهرين في ساحة الشهداء بلبنان وتقديمها وصلات رقص مع عدد من المتظاهرين بملابس مكشوفة.



وقوبل هذا الموقف بعدد كبير من الرفض وذلك بسبب رقصها إلى جوار مسجد ووصف البعض الموقف بأنه محاولة لإفساد المظاهرات.



وانتقد الإعلامي اللبناني هشام حداد، الموقف في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قائلا: من قام بإرسال راقصة إلى ساحة الشهداء هو عدو الحراك ويهدف إلى ضربه... انتبهوا من الحرتقات.



راقصة وتظاهرة..والخلفية مسجد

كل ما زاد عن حده نص.

المطلوب ليس فقط تنقية #تظاهرات_لبنان من الحزبيين، بل من الباحثين عن الشهرة، ولو على سطح سيارة.#لبنان_يتنفض pic.twitter.com/7SMFvSuF0l — thaer abbasثائر عباس (@thaerabbas) October 21, 2019