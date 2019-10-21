مسيرات في السودان تطالب بحل حزب البشير

خرج آلاف من السودانيين في عدد من المدن والخرطوم، الاثنين، في مسيرات تطالب الحكومة الجديدة بحل حزب الرئيس الإسلامي المخلوع عمر البشير.



وتجمع حشد من الرجال والنساء في الخرطوم وأم درمان ومدني والأبيض وبورتسودان وزالنجي في وسط إقليم دارفور المضطرب تعبيرا عن دعمهم الحكومة الانتقالية.



كما تزامنت المسيرات مع ذكرى انتفاضة السودانيين في 21 أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الفريق ابراهيم عبود.



وشاهد أحد صحفيي فرانس برس، عددا من المشاركين في مسيرات الخرطوم يرفعون لافتات تطالب بـ"حل المؤتمر الوطني".



ونظم التجمع تحالف "الحرية والتغيير" الذي قاد حركة الاحتجاجات ضد حكومة البشير.



كما طالب المتظاهرون بـ"القصاص للشهداء" في اشارة الى الذين قتلوا أثناء أشهر من الاحتجاجات.



كانت مجموعات من الإسلاميين دعت للتظاهر الإثنين في الخرطوم لكن لم يشاهد لهم تجمعات كبيرة.



وحكم حزب المؤتمر الوطني الاسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين.



واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت، ما أدى إلى اطاحته في 11 أبريل الماضي.



يقبع البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد.



والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.



ويترأس مجلس الوزراء الاقتصادي عبدالله حمدوك الذي سيوجه كلمة للسودانيين في وقت متأخر الاثنين.