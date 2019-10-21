مقتل 3 على الأقل في تحطم طائرة بأحد شوارع البرازيل

قال رجال إطفاء لوسائل إعلام محلية في البرازيل، إن طائرة صغيرة تحطمت في أحد شوارع مدينة بيلو هوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.



ونقلت صحيفة استادو دي ميناس، عن السلطات قولها إن الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من مطار كارلوس براتس.



وذكر التقرير، أن الطائرة ذات المحرك الواحد اصطدمت بثلاث سيارات اشتعلت فيها النيران بمنطقة سكنية في المدينة.



وقالت صحيفة استادو دي ميناس إن الطائرة كانت تقل أربعة أشخاص، بمن فيهم الطيار وثلاثة ركاب.