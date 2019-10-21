رمضان عبد المعز: هذا الأمر شرط إجابة الدعوة

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الأكل الطيب الحلال والعمل الصالح هما جناحي النجاة.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الله سبحانه وتعالى نادى جميع الرسل وأمرهم بالأكل الطيب والعمل الصالح.



وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أنه إذا انتهج المسلمون هذا الطريق بأكل الطيب والعمل الصالح، ستتغير الكثير من الأشياء، متابعًا: "أطب مطعمك تكن مُستجاب الدعوة".





