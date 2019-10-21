مجلس النواب يأذن لنائب الإدلاء بأقواله أمام النيابة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على الطلب المقدم من النائب محمد هانى الحناوى بشأن الإذن له بسماع أقواله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الجنحة رقم 8043 لسنة 2016 الهرم، بخصوص الشكوى المقامة ضده من المواطن محمد صابر عبدالجابر.



كان رئيس مجلس النواب، قد آحال في جلسته بتاريخ 24 يونيو 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لفحص الطلب المقدم، بشأن شكوى مقدمة ضد النائب بإصدار شيك بمبلغ 1.750 مليون جنيه بدون رصيد مقابل له.



ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أعضاء المجلس إلى ضرورة الحذر الشديد عن التوقيع على "الشيكات" بصفة خاصة، مضيفا أن هذا المجلس قام بعمل جيد جدا في ظروف بالغة الصعوبة ساهمت في ترسيخ البنية التشريعية، مطالبا النواب بالحفاظ على هذه الصورة أمام الرأي العام.