رئيس مجلس النواب: مصر يتولاها قائد كبير وحكيم

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مصر يتولاها قائد كبير وحكيم، وعلى النواب والشعب أن يفخروا بوجود قائد مثل عبدالفتاح السيسي على رأس القيادة في مصر.



وأضاف "عبدالعال"، أنه سيتم يوم 24 أكتوبر، القادم مؤتمر روسيا وأفريقيا وسيكون على رأس الحضور كل من الرئيس السيسي والرئيس بوتين.



وتابع رئيس مجلس النواب: "قبل أربع أو خمس سنوات مكنش حد بيكلمنا.. الآن الوضع تغير والجميع يسعى إلينا ونحن نقابلهم ودا بود واحترام باحترام".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي، مع تولية رئاسة الاتحاد الإفريقي قام بعمل نقلة نوعية سواء للدفاع عن القارة الإفريقية أو للشركاء في التنمية لإفريقيا أو للمشاركة الحقيقية لتنمية القارة.