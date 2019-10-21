ميريهان حسين بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها.



وتألقت ميريهان حسين بفستان أزرق لامع، مفتوح على الساق، مع صندل ذهبي بكعب عال، وظهرت ميريهان وهي تجلس عازفة على البيانو.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين دورها في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، حيث شاركت في حكاية "إكدب عليا شوية ".

