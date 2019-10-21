"سيلفي" غاده عبدالرازق برفقة ابنتها روتانا يشعل "إنستجرام"

شاركت النجمة غادة عبد الرازق، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة ابنتها.



وتألقت غادة عبد الرازق برفقة ابنتها روتانا، وظهرت غادة ببنطال جينز مع بلوزة مفتوحة الصدر والكتفين.



أما روتانا ابنتها ظهرت ببنطال مقطع الذي يتصدر صيحات الموضة، مع بلوزة مشجرة بعدة ألوان.



يُذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مُرة" والذي تم عرضه في رمضان الماضي، من بطولة أحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.

