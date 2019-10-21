متظاهرون لبنانيون: مستمرون حتى تسقط الحكومة

أكد عدد من المتظاهرين اللبنانيين، أنهم مستمرون في التظاهرات حتى تسقط الحكومة، بينما قال البعض الآخر، إنهم في انتظار الورقة الإصلاحية التي ستقدمها الحكومة لرؤية ما إذا كانت كافية أم لا.



وطالب فريق ثالث الحكومة، بإصدار ضمانات لتنفيذ هذه الورقة الإصلاحية.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مجلس الوزراء أقر 17 بندا من ورقةِ رئيس الوزراء سعد الحريري للإصلاحات الاقتصادية، يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المظاهرات لليوم الخامس على التوالي في بيروت وعدة مدن، وبالتزامن دعا متظاهرون للإضراب العام وإغلاق الطرق.



