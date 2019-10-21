"عبدالعال" للنواب: "عليكم الترفع.. سأطهر هذا المجلس"

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الطلب المقدم من النائب محمد هاني الحناوي بشأن الإذن له بسماع أقواله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الجنحة رقم 803 لسنة 2016 الهرم، بخصوص الشكوى المقامة ضده من المواطن محمد صابر عبدالجابر.



ومن جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، أنه منزعج من كثرة الشيكات دون رصيد على بعض النواب.



وأضاف عبدالعال: "على النواب أن يكونوا مثالا وكلمة شيك بدون رصيد أمر بشع ناهيك عن السمعة ومسألة الشيكات أمر مخيف وعلى النواب الترفع ونعلم أننا كمحامين أن هناك شغل كثير في ملف الشيكات".



وأضاف: "لابد من ترفع النواب لأن الجميع يعلم أن مجالس تشريعية سابقة سميت بأسماء لصقت بنوابه مثل المخدرات والبنوك وغيرها، وأنا سوف أطهر المجلس من كافة الأمور وعلى الجميع أن يدرك أن الانتخابات على الأبواب".