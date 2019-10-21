مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر كول كورة

يحل اليوم فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا امام نظيره فريق الإنتاج الحربى في مباراة كبير تقام على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويقدم موقع الدستور خدمة البث المباشر للمباراة اليوم بين بيراميدز والانتاج الحربي مساء اليوم على استاد السلام





وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد السلام .





ويسعى فريق بيراميدز لـ تحقيق الفوز خاصة عقب التعادل أمام سموحة سلبيا في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز .





وعلى الجانب الآخر يخوض فريق الإنتاج الحربي المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز امام انبى بهدف دون رد .





ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط بينما يحتل فريق الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط .

مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر مساء اليوم 21 اكتوبر حيث يستضيف ملعب السلام اللقاء الذى يجمع الفريقين فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى الممتاز Pyramids vs production war فى بث مباشر من خلال موقع كورة اون لايف.

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي لايف عبر موقع كورة اون فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من البطولة المصرية حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر وهو يوافق السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي

الدوري المصرى الممتاز – الجولة الرابعة

مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي

توقيت 17:30 فى القاهرة

توقيت 18:30 فى السعودية

ترتيب الفريقين في الدوري

يأتي فريق بيراميدز في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ونقطة واحدة عن الأهلي الوصيف.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع حرس الحدود ومصر المقاصة والإسماعيلي.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة الإنتاج الحربي ضد بيراميدز في الدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر مساء اليوم 21 اكتوبر حيث يستضيف ملعب السلام اللقاء الذى يجمع الفريقين فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى الممتاز Pyramids vs production war فى بث مباشر من خلال موقع كورة اون لايف.

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي لايف عبر موقع كورة اون فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من البطولة المصرية حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر وهو يوافق السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.