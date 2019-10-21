البرلمان يؤجل الإذن للنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد نائب

أجل مجلس النواب، فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ قراره فيما يتعلق بطلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب عبدالسلام محمود سيد أحمد.



جاء ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب عبدالسلام محمود سيد أحمد - عضو المجلس في القضية رقم (۱۳۸۱۹) لسنة ۲۰۱۹ - جنح ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ۳۱ لسنة ۲۰۱۹ 5 فحص أخذ رأي المكتب الفني، وجاء تأجيل اتخاذ القرار لحين حضور النائب في الجلسة العامة.

