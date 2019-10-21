الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مباريات

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الانتاج الحربي بث مباشر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:54 م
جريدة الدستور
طباعة

يحل اليوم فريق بيراميدز ضيفا كبيراً على نظيره فريق الإنتاج الحربى عصر اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويقدم موقع الدستور خدمة البث المباشر للمباراة اليوم بين بيراميدز والانتاج الحربي مساء اليوم على استاد السلام

Image result for ‫فريق بيراميدز‬‎
وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد السلام .

ويسعى فريق بيراميدز لـ تحقيق الفوز خاصة عقب التعادل أمام سموحة سلبيا في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز .

وعلى الجانب الآخر يخوض فريق الإنتاج الحربي المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز امام انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط بينما يحتل فريق الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

 

مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر مساء اليوم 21 اكتوبر حيث يستضيف ملعب السلام اللقاء الذى يجمع الفريقين فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى الممتاز Pyramids vs production war فى بث مباشر من خلال موقع كورة اون لايف

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي لايف عبر موقع كورة اون فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من البطولة المصرية حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر وهو يوافق السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي

الدوري المصرى الممتاز – الجولة الرابعة
مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي
توقيت 17:30 فى القاهرة
توقيت 18:30 فى السعودية

 

ترتيب الفريقين في الدوري

يأتي فريق بيراميدز في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ونقطة واحدة عن الأهلي الوصيف.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع حرس الحدود ومصر المقاصة والإسماعيلي.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة الإنتاج الحربي ضد بيراميدز في الدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر مساء اليوم 21 اكتوبر حيث يستضيف ملعب السلام اللقاء الذى يجمع الفريقين فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى الممتاز Pyramids vs production war فى بث مباشر من خلال موقع كورة اون لايف. 

 

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي لايف عبر موقع كورة اون فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من البطولة المصرية حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر وهو يوافق السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري المصري الاحد 2-9-2018

كورة لايف مشاهدة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 2-9-2018 بالدوري المصري

يلا شوت بث مباشر الأهلى والإنتاج الحربى مشاهدة مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بث مباشر

رابط يلا شوت كورة اون لاين لايف | الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر | مشاهدة مباريات اليوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

هل يحتاج الأهلى لضم كهربا فى ميركاتو يناير؟

منذ حوالي 9 ساعات

حبس منتحل صفة ضابط سرق سيدة في عابدين

منذ يومين

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والكويت

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والكويت

اتفاقات «مصرية- كويتية» بمليار دولار لتنمية سيناء

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

"الكيتو" يسبب تفاقم التهاب الجلد

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

في يومه العالمي.. كيفية الوقاية من هشاشة العظام

الرئيس نيوز

وزير الشباب والرياضة في منزل "الخطيب" لحل أزمه الدوري

"المالية" تطرح أذون خزانة جديدة بـ 24 مليار جنيه

"العشماوي": نعمل بجدية على تطوير منظومة حماية الطفل المصري

قطع أهلها طريق القاهرة.. كشف لغز اختفاء فتاة "ميت غمر"

منوعات

الزجاجات البلاستيكية.. وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

متحف عملاقة الأثاث السويدية ايكيا يقدم لضيوفه كرات اللحم

ارتفاع معدلات البدانة بسبب التحول في طبيعة النظام الغذائي

علماء يطلقون مشروعا يساعد على رسم خريطة لخلايا جسم الإنسان

كشكول

استجابة لـ"كشكول" محافظ بور سعيد يكلف بزراعة قوقعة لطالب

"الأزهر" يكتسح الصومال "9-0".. في أسبوع الجامعات الإفريقية

"التنظيم والإدارة" يعتمد الهيكل الوظيفى لمستشفيات أمراض الكبد بالمنوفية

أول تعليق لـ"النيلي" علي واقعة انتحار طالبة بمطروح

إسلام سياسي

الإخوان يشمتون في والد محمود البنا بعد معرفتهم بمشاركته في عزلهم

"الجوكر المصري" أحدث فنكوش الإرهابية التحريضي ضد الدولة المصرية

مركز ضد التطرف يكشف كواليس تمسّح الإخوان في الرئيس التونسي الجديد

ديلي بيست: الدواعش يشكرون ترامب على قراره في سوريا


زيت وسكر

“القوى العاملة” توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل

ماذا حقتت مبادرة “علاج مليون إفريقي” في 25 يومًا؟ 

تعديلات جديدة على قانون الخدمة أمام البرلمان

كيف تشترك وتستفيد من التأمين الصحي الشامل؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

كتاب "الشيخ إمام.. اﻹنسان والفنان" أحدث إصدارات قصور الثقافة

الرافعي: أصدق رواية الفرنسيين عن تاريخ مصر أكثر من الجبرتي

الحفل الختامي لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الإعاقة.. الأربعاء

مكتبتا مصر العامة بالمنيا ودمنهور تحصدان لقب "مكتبة العام 2019"

صفحتنا ع الفيس بوك