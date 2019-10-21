شاهد.. جنيفر لوبيز تستعرض رشاقتها داخل الجيم

شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها أبرزت رشاقتها، من داخل صالة الجيم.



وظهرت جينيفر لوبيز، التي تبلغ من العمر 50 عاما بملابس رياضية مع تسريحة شعر كعكة وملامح الجدية على وجهها بعد ممارسة تمارين رياضية صعبة.



يُذكر أن آخر أعمال جينفير لوبيز الفنية، قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز" الذي يحمل اسم "Hustlers at score"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليل شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.



