البرلمان يوافق على منحة يابانية لصالح مستشفى أبوالريش

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بشأن اتفاقية الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان.



وينص القرار على تعديل الفقرة الأولى وزيادة منحة الخاصة بمستشفي أبو الريش الياباني للأطفال من مبلغ مليار و560 مليون ين ياباني أي ما يعادل 14 مليون دولار إلى مليار و983 مليون ين ياباني أي ما يعادل 17 مليون دولار.



وأكد "عبدالعال" أن الاتفاقية عبارة عن منحة من جهة معروفة للمستشفى للعيادات الخارجية.