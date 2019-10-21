مصرع 3 أشخاص جراء تصادم حافلة في الهند

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الهند وأصيب 14 آخرون، اليوم الإثنين، جراء تصادم حافلة وشاحنة على أحد الطرق السريعة بولاية ماهاراشترا.



وذكرت الشرطة- حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية- أن قائد الحافلة ربما فقد السيطرة عليها، واصطدم بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق، موضحة أن الحافلة كان بها 35 شخصًا ومتوجهة من مدينة كولهابور إلى العاصمة نيودلهي.



وفي نفس الولاية، قد ألقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم، وتم إجلاء أكثر من 500 شخص إلى بر الأمان بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ماهاراشترا الهندية الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.



وإذ يعرب عن قلقه إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح، وتشرد الكثير من الناس في عدة مقاطعات بولاية ماهاراشترا، وقال رئيس وزراء الولاية، ديفيندرا فاندافيس، اليوم الخميس، إن حكومته تراقب الوضع عن كثب.



وأضاف رئيس الوزراء، أنه أمر سلطة الدولة لإدارة الكوارث بتقديم كل مساعدة ممكنة للأسر المتضررة.



وتم نشر ثلاثة فرق وطنية للاستجابة للكوارث في البداية داخل مقاطعتي بوني وباراماتي في الولاية؛ للقيام بعمليات الإنقاذ والإغاثة.