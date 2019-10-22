"أمطار غزيرة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء، سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، متابعًا: "سيكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا".



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين"، مؤكدًا أنه سيكون هناك أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.



وأوضح أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وسيكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.