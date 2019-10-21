رئيس الأركان السعودي: المنطقة تعاني منذ وصول "الملالي" للحكم

قال رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، إن المنطقة ما زالت تعاني من أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، مؤكدًا أن القوات المسلحة السعودية تتصدى لكل التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها.



جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن والدفاع الذي استضافته العاصمة السعودية "الرياض"، اليوم الإثنين بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الصديقة ومن بينها مصر والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا.



وقال الرويلي: "إن اجتماع اليوم جاء للتوصل إلى أنسب الطرق لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة".



وأعرب "الرويلي"، عن تطلعه إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم الجهود في حماية هذه المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات، داعيًا الجميع للمشاركة بفعالية في تعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لكل التهديدات الإيرانية وأذرعها بالمنطقة.