محافظ كفر الشيخ يسلم الأدوات للمكفوفين في يوم العصا البيضاء

سلّم محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، العصا البيضاء وقطع الملابس والأدوات المدرسية هدايا للمكفوفين فى اليوم العالمى للعصا البيضاء، بالتعاون مع مؤسسة نهر الخير والتى تضمنت 15 عصا بيضاء للمستجدين بالقسم الإعدادى، ومكاتب برايل، و25 كتاب بريل، وأقلام برايل، و70 قطعة ملابس شتوية وترنجات، كما قامت المؤسسة بتقديم معدات إذاعة مدرسية للنور إعدادى، وفلاتر مياه، و15 كرة جرس، فضلًا عن الكشف وإجراء الفحوصات الطبية كل 3 شهور مجانًا بالتعاون مع مديرية الصحة، وتكريم الأوائل فى الحفل السنوى لتكريم حفظة القرآن الكريم والجائزة الأولى رحلة عمرة، وغيره مما يسهل لتلك المدارس من العناية ورعاية طلابها، فى إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة".



وأشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدنى، ودورها فى خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من دعم للأعمال الخيرية التى تخدم أبناء المحافظة، وتساهم فى تعزيز قيم المشاركة والتنمية المجتمعية، وبالجهد الذى تبذله مؤسسة نهر الخير بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والدعم للمستحقين، لافتًا أن نوعية الخدمة التى تقدمها مؤسسة نهر الخير، خدمة متميزة تستحق عليها كل الشكر والتقدير.



وقال محافظ كفر الشيخ، أن الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء والذى خصص يوم 15 أكتوبر من كل عام، وذلك باعتبارها العلامة المميزة للكفيف، ويعرف على الصعيد العالمى بأن العصا البيضاء رمز الإنجاز والاستقلالية لغير المبصرين وضعاف البصر واعتبارها وسيلة لبيان الطريق الحركة والتنقل كونها أداة وعلامة دالة على حاملها، فهى تهدف إلى دعم الكفيف وضعيف البصر لمعرفة المتغيرات حوله واكتشاف محيطه وتحذيره من المفاجآت، وهى أيضًا آلية لتذكير الآخرين بالذوق العام فى كيفية التعامل مع الكفيف لتقديم المساعدة متى طلبت أو بتأمين المرور الآمن لهم وإعطائه حق الطريق سواء كنا راكبين أو مترجلين حتى يتسنى له الانتقال دون عائق.



وأضاف المحافظ أن اليوم العالمى للعصا البيضاء يأتى لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة، والنظر فى احتياجاتهم، وتسليط الضوء على آخر التطورات فى مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازات وطاقات هذه الفئة وسط الدعوات، لتحقيق دمجهم فى المجتمع، وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلى والرسمى لتحقيق ذلك.



وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الدولة تسعى جاهدة لترسيخ حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل مجالات الحياة، ويُعد عام الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة أحد الخطوات المهمة تجاه تلك الشريحة والتى تمثل نسبة ليست بالقليلة من المجتمع المصرى، الأمر الذى يُعد تقديرًا من القيادات السياسية لحقوق هذه الفئة حتى تعيش بكرامة وفقًا للدستور والاتفاقات الدولية، وكذلك إصدار القوانين المتعلقة بهم، وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى أن هذا العام قد أتاح للجميع بأكمله وكل فئاته زيادة الوعى بقضايا أبناء هذه الفئة، وأيضًا تقبل اختلافهم، ومحاولات دمجهم داخل المجتمع، خاصة أن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته بالمثابرة والعمل الجاد، وأصبح صورة مشرفة لمصر فى البطولات العالمية بإحراز الميداليات وفى كل المجالات.



وتابع المحافظ، قائلًا: "أخيرًا كلمة ننقلها لأذن كل كفيف من فضلك لا تشعر بالحرج وأنت تمسك بعصاك، ولا تلق باللائمة على من حولك ممن لا يقدرونك أو لا يفهمونك، فأنت المسئول أن تعرفهم بنفسك وبعصاك البيضاء".



وفى نهاية كلمته، قدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لمؤسسة نهر الخير ومجلس أمانتها، وعلى رأسهم المهندسة سوسن هيبة، على كل هذا الجهد والأجهزة والمساعدات، مقدمًا كل الشكر والتقدير لأهالى الخير بكفر الشيخ الذين لولاهم ما كنا هنا اليوم، متمنيًا التوفيق لجميع العاملين بالتربية والتعليم بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة كفر الشيخ لاستضافة هذا الحدث، متمنيًا التوفيق للجميع، داعيًا المولى العلى القدير أن يوفقنا الجميع إلى ما يحب ويرضى.



جاء ذلك، خلال الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء بمدرسة النور للمكفوفين بعاصمة المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة نهر الخير، ومديرية التضامن الاجتماعى، تحت رعاية محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارةـ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والمهندسة سوسن هيبة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهر الخير، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.