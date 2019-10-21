موعد إجازة "المولد النبوي" للعاملين بالدولة

قدّرت معاهد أبحاث الفلك، موعد المولد النبوي الشريف لهذا العام 1441 هجريًا، ويوافق بحسب البحوث يوم السبت 9 نوفمبر 2019 ميلاديًا.



وتحدد اللجان الشرعية في وزارة الإفتاء موعد المولد النبوي الشريف لهذا العام رسميًا؛ فور استطلاع هلال شهر ربيع الأول مع نهاية الشهر الجاري.



يذكر أن المولد النبوي الشريف يأتي في كل عام في موعد محدد هو 12 ربيع أول، وهو ذلك اليوم الذي ولد فيه خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.



وتتعدد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر تحديدًا، حيث تبدأ قبل موعده بفترة طويلة، وتتمثل في الحلوى التي تباع في جميع أرجاء الجمهورية على مدار شهر تقريبًا، وتقيم المؤسسات الدينية احتفالات بتلك المناسبة.