ضبط تشكيل عصابى بطنطا تخصص فى سرقة الدراجات النارية

تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم أول طنطا بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية من المواطنين بدائرة القسم.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقيب سمير بحيري، معاون المباحث، من ضبط "م ع م س"، عاطل، و"ا م م ح"، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقات سابقة.



تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.