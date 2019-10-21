السيسى يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

أعلنت رئاسة الجمهورية، منذ قليل، عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.



انطلقت النسخة الثانية من فعاليات أسبوع القاهرة للمياه Cairo Water Week 2019، والذي يعقد تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعقد في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة.



وتنظم وزارة الري والموارد المائية أسبوع المياه في القاهرة بالتعاون مع شركائها الدوليين؛ بهدف تناول جميع القضايا المتعلقة بالمياه، وتماشيًا مع الحملة القومية للحد من تلوث المياه.



وتعقد الوزارة على هامش الفعاليات معرض القاهرة للمياه بحضور عدد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي تعرض مجموعة من المنتجات التي تعمل على تقليل معدلات التلوث.



يذكر أن شركة كيونت قد شاركت في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الأول العام الماضي، بالإضافة الى رعايتها المنتدى العربي الرابع للمياه، الذي أطلقت فعالياته تحت عنوان "الشراكة في المياه.. مشاركة في المصير".