"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج الجدعان.. وينذر "كواليس حياتنا"

أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج «الجدعان» الذي يقدمه علي قناة «القاهرة والناس» لمدة شهر لنشره اتهامات ضد اتحاد منتجي الدواجن دون سند أو دليل يثبت صحة الاتهامات التي وجهت للاتحاد، وألزم المجلس القناة بتقديم اعتذار واضح لاتحاد منتجي الدواجن.



كما أصدر المجلس قرارًا بتوجيه إنذار إلي قناة «الصحة والجمال» لمخالفة برنامج (كواليس حياتنا)، لقيامه بالتحريض علي العنف ضد تلاميذ المدارس، حيث استعرض البرنامج ظاهرة هروب الطلاب من المدارس وتم عرض فيديوهات لأولاد وبنات أثناء هروبهم من المدرسة، وقال مقدم البرنامج: «إن هذا الصنف من الطلاب ماينفعش معاهم لغة الحوار وأنهم لازم ياخدوا علقة موت ويتربوا زي ما اهالينا ربونا زمان، وأكد أنه غير مقتنع باستخدام الديمقراطية مع الطلاب».



كما قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين لمعرفة موقف مذيع البرنامج، وإنذار القناة بعدم تكرار مثل هذا التحريض علي العنف ضد الأطفال.