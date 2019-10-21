"المرور" توجه 15 نصيحة لتفادى الشبورة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات لقائدي السيارات بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لتفادي الشبورة على الطرق الصحراوية والسريعة.



وقالت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، إنه حرصًا على سلامتك أثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطريق يجب اتباع عدد من الإرشادات وهي:



1- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

2- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

4- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6- استعمل مساحات المطر.

7- استخدم آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

9- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كل الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

13- عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى .

14- رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

15- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.