القصة الكاملة لفرض "عين شمس" رسومًا مضاعفة على ذوى الهمم

احتفى الرئيس السيسي بذوي الهمم وخصص لهم عام 2018 عامًا باسمهم، وعلى أثره أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التي شملت في نصوصها التأكيد على تقديم حزمة من الخدمات لذوي الإعاقة، في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية بموجب التشريعات المقررة.



وأيضًا الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.



وفي السطور التالية، رصدت محررة "الدستور" عددًا من الشكاوى التي تثبت أن جامعة عين شمس ضربت بهذه اللوائح عرض الحائط، حيث فرضت على ذوي الهمم رسومًا دراسية مساوية للطلاب العاديين، بخلاف الأعوام السابقة، وبعكس ما تمت كتابته على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة، وهو: "توفير كل المساعدات الطلابية من خلال صندوق التكافل المركزي والفرعي بالكليات، وذلك لمساعدة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من سداد الرسوم الدراسية ورسوم المدن الجامعية والعلاج للمرضى منهم".



في البداية نسمة علي، طالبة في الصف الثاني كلية آداب جامعة عين شمس، التقتها "الدستور"، فقالت إنها لم تكن تحمل هم المصاريف، معتقدة أنه سيتم إعفاؤها مثل العام الماضي من منطلق أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعاني من شلل في ذراعها، وتفاجأت بشكل محزن عند قيامها بالكشف الطبي في مستشفى الطلبة لتجديد كارنيه الجامعة بضرورة وجود وصل سداد المصروفات الدراسية لتجديد الكارنيه لها، وقامت بدفع هذه المصاريف البالغة قيمتها 575 جنيهًا.



وأضافت "علي"، أن الأمر لم يقتصر على المصروفات فقط، بل حتى الدعم الذي كان موجودًا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على الكتب وهو يكافئ 3 كتب تم رفعه وأصبح مثله مثل المصاريف الدراسية خاضعًا للبحث الاجتماعي لكل حالة، موضحة أن مصاريف الكتب الخاصة بها تبلغ 1000 جنيه.



"أين حقوقنا كذوي احتياجات خاصة؟"، هو التساؤل الذي أطلقته "نسمة" في ختام حديثها معنا، مشيرة إلى أنها فضّلت دفع المصاريف لأنها مقيمة في الجيزة، ولكي تتحرك للعجوزة فإن البحث الاجتماعي يتطلب "مشاوير وذهاب وتاكسيات" وإذا تم قبول البحث سيتم خصم جزء من المصروفات قد يعادل أو يزيد أو ينقص عما أنفقته.



والتقطت منه أطراف الحديث، ناهد كامل، ولية أمر طالب يعاني من الشلل الدماغي، قالت: كأولياء أمور لا نعترض على دفع الرسوم، ولكن ذوي الاحتياجات الخاصة يحدد لهم نسب في كل شىء في المواصلات ومشاريع الإسكان والمواصلات العامة وأماكن السكن، مستنكرة تقرير رسوم كاملة على الطلاب من هذه الفئة، مناشدة بتطبيق القانون لإقرار هذه النسبة، مؤكدة أن فكرة بحث الحالة يستلزم العديد من الإجراءات مثل بيان مرتب ولي الأمر وبرنت تأمينات وغيرها من الشهادات، ما يعني وقتا ضائعا وأموالا مهدرة زائدة عن المصروفات المفترض دفعها.



أما أسماء حسن، طالبة في كلية الحقوق جامعة عين شمس، تروي أنها استقبلت خبر فرض هذه الرسوم بحزن بالغ، فعلى الرغم من أن مبلغ الرسوم السنوية ليس بالكبير، ولكنه يُشّكل مشكلة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه ليس لديها الشجاعة الكافية لتذهب وتخبر مكتب الشئون أو إدارة الكلية أنها غير قادرة ماديًا على دفع الرسوم.



والتقينا نجلاء فوزي، مسئول لجنة ذوي الإعاقة في جمعية خريجي أكاديمية المستقبل، حدثتنا عن تواصل بعض أولياء أمور طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، معها وقاموا بالتذمر بشأن قرار دفع مصروفات دراسية سنوية على أبنائهم المعاقين من طلاب جامعة عين شمس هذا العام مثل الطلاب العاديين وهو أمر مستحدث هذا العام خلافًا للأعوام السابقة.



وأكدت "فوزي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها تأكدت من أن هذا الأمر تم تطبيقه فعليًا في العديد من الكليات مثل الآداب أو التجارة، كما فرضت الجامعة عليهم القيام ببحث حالة لكل طالب في مكتب الشئون الاجتماعية التابع له، لتخفيض نسبة معينة من هذه الرسوم الدراسية وهذه النسبة ستختلف من طالب لآخر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات استهلاك للوقت والمال، ثم قامت بالتوجه للمجلس القومي لشئون الإعاقة وعرض الموضوع وقد أعطى المجلس وعدًا برفع الموضوع لعميد الجامعة.



وتمنت "فوزي"، في نهاية حديثها معنا، أن يتم إعفاء الطلاب من ذوي الإعاقات من الرسوم الدراسية الجامعية، فالرئيس بنفسه قام بدعمهم وجعل عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب أن تنتهج إدارة الجامعات نهج الرئيس في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة.





وحاولت "الدستور" التواصل مع الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، لاستيضاح هذا الأمر، وإعطاء لحق الرد، وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، إلا أنه حتى الدقائق الأخيرة لم يتم الرد علينا.





