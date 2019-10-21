الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لفرض "عين شمس" رسومًا مضاعفة على ذوى الهمم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:14 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
طباعة
احتفى الرئيس السيسي بذوي الهمم وخصص لهم عام 2018 عامًا باسمهم، وعلى أثره أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التي شملت في نصوصها التأكيد على تقديم حزمة من الخدمات لذوي الإعاقة، في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية بموجب التشريعات المقررة.

وأيضًا الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.

وفي السطور التالية، رصدت محررة "الدستور" عددًا من الشكاوى التي تثبت أن جامعة عين شمس ضربت بهذه اللوائح عرض الحائط، حيث فرضت على ذوي الهمم رسومًا دراسية مساوية للطلاب العاديين، بخلاف الأعوام السابقة، وبعكس ما تمت كتابته على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة، وهو: "توفير كل المساعدات الطلابية من خلال صندوق التكافل المركزي والفرعي بالكليات، وذلك لمساعدة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من سداد الرسوم الدراسية ورسوم المدن الجامعية والعلاج للمرضى منهم".

 في البداية نسمة علي، طالبة في الصف الثاني كلية آداب جامعة عين شمس، التقتها "الدستور"، فقالت إنها لم تكن تحمل هم المصاريف، معتقدة أنه سيتم إعفاؤها مثل العام الماضي من منطلق أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعاني من شلل في ذراعها، وتفاجأت بشكل محزن عند قيامها بالكشف الطبي في مستشفى الطلبة لتجديد كارنيه الجامعة بضرورة وجود وصل سداد المصروفات الدراسية لتجديد الكارنيه لها، وقامت بدفع هذه المصاريف البالغة قيمتها 575 جنيهًا.

وأضافت "علي"، أن الأمر لم يقتصر على المصروفات فقط، بل حتى الدعم الذي كان موجودًا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على الكتب وهو يكافئ 3 كتب تم رفعه وأصبح مثله مثل المصاريف الدراسية خاضعًا للبحث الاجتماعي لكل حالة، موضحة أن مصاريف الكتب الخاصة بها تبلغ 1000 جنيه.

"أين حقوقنا كذوي احتياجات خاصة؟"، هو التساؤل الذي أطلقته "نسمة" في ختام حديثها معنا، مشيرة إلى أنها فضّلت دفع المصاريف لأنها مقيمة في الجيزة، ولكي تتحرك للعجوزة فإن البحث الاجتماعي يتطلب "مشاوير وذهاب وتاكسيات" وإذا تم قبول البحث سيتم خصم جزء من المصروفات قد يعادل أو يزيد أو ينقص عما أنفقته.

والتقطت منه أطراف الحديث، ناهد كامل، ولية أمر طالب يعاني من الشلل الدماغي، قالت: كأولياء أمور لا نعترض على دفع الرسوم، ولكن ذوي الاحتياجات الخاصة يحدد لهم نسب في كل شىء في المواصلات ومشاريع الإسكان والمواصلات العامة وأماكن السكن، مستنكرة تقرير رسوم كاملة على الطلاب من هذه الفئة، مناشدة بتطبيق القانون لإقرار هذه النسبة، مؤكدة أن فكرة بحث الحالة يستلزم العديد من الإجراءات مثل بيان مرتب ولي الأمر وبرنت تأمينات وغيرها من الشهادات، ما يعني وقتا ضائعا وأموالا مهدرة زائدة عن المصروفات المفترض دفعها.

أما أسماء حسن، طالبة في كلية الحقوق جامعة عين شمس، تروي أنها استقبلت خبر فرض هذه الرسوم بحزن بالغ، فعلى الرغم من أن مبلغ الرسوم السنوية ليس بالكبير، ولكنه يُشّكل مشكلة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه ليس لديها الشجاعة الكافية لتذهب وتخبر مكتب الشئون أو إدارة الكلية أنها غير قادرة ماديًا على دفع الرسوم.

والتقينا نجلاء فوزي، مسئول لجنة ذوي الإعاقة في جمعية خريجي أكاديمية المستقبل، حدثتنا عن تواصل بعض أولياء أمور طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، معها وقاموا بالتذمر بشأن قرار دفع مصروفات دراسية سنوية على أبنائهم المعاقين من طلاب جامعة عين شمس هذا العام مثل الطلاب العاديين وهو أمر مستحدث هذا العام خلافًا للأعوام السابقة.

وأكدت "فوزي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها تأكدت من أن هذا الأمر تم تطبيقه فعليًا في العديد من الكليات مثل الآداب أو التجارة، كما فرضت الجامعة عليهم القيام ببحث حالة لكل طالب في مكتب الشئون الاجتماعية التابع له، لتخفيض نسبة معينة من هذه الرسوم الدراسية وهذه النسبة ستختلف من طالب لآخر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات استهلاك للوقت والمال، ثم قامت بالتوجه للمجلس القومي لشئون الإعاقة وعرض الموضوع وقد أعطى المجلس وعدًا برفع الموضوع لعميد الجامعة.

وتمنت "فوزي"، في نهاية حديثها معنا، أن يتم إعفاء الطلاب من ذوي الإعاقات من الرسوم الدراسية الجامعية، فالرئيس بنفسه قام بدعمهم وجعل عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب أن تنتهج إدارة الجامعات نهج الرئيس في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة.


وحاولت "الدستور" التواصل مع الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، لاستيضاح هذا الأمر، وإعطاء لحق الرد، وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، إلا أنه حتى الدقائق الأخيرة لم يتم الرد علينا.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

منذ يوم

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

منذ حوالي 6 ساعات

حبس سنة وغرامة 5 آلاف.. تعديلات قانون العقوبات لحفظ حق النفقة

منذ حوالي 19 ساعة

النائب العام عن "شهيد الشهامة": نسعى لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

اتفاقات «مصرية- كويتية» بمليار دولار لتنمية سيناء

تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والكويت

تراجع جديد فى سعر الدولار

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

"الكيتو" يسبب تفاقم التهاب الجلد

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

في يومه العالمي.. كيفية الوقاية من هشاشة العظام

الرئيس نيوز

ماذا بعد قرض صندوق النقد؟.. الحكومة: لا اتفاقات للاقتراض مجددًا

القوى العاملة: وفرنا 100 ألف فرصة عمل عبر 10 ملتقيات توظيف

"المال يسيطر".. كيف كانت لبنان قبل الحرب الأهلية؟

انفوجراف| أسباب احتجاجات لبنان.. ومواقف الأحزاب والمسؤولين

منوعات

الزجاجات البلاستيكية.. وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

متحف عملاقة الأثاث السويدية ايكيا يقدم لضيوفه كرات اللحم

ارتفاع معدلات البدانة بسبب التحول في طبيعة النظام الغذائي

علماء يطلقون مشروعا يساعد على رسم خريطة لخلايا جسم الإنسان

كشكول

"روتاري" يسدد المصروفات الدراسية لـ٢٠٣ تلاميذً

جامعة حلوان تنظم ندوة عن حروب الجيل الرابع والخامس والأمن القومى

لمعلمات رياض الأطفال.. طرق تدريس الرياضيات بالنظام الجديد

''تعليم الشرقية'': استمرار عقد لقاءات تعريفية للأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

مركز ضد التطرف يكشف كواليس تمسح الإخوان في الرئيس التونسي الجديد

ديلي بيست: الدواعش يشكرون ترامب على قراره في سوريا

موقع أمريكي يؤكد عودة القاعدة وداعش في سوريا

الإخوان تسعى للقفز في مركب تظاهرات لبنان


زيت وسكر

“القوى العاملة” توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل

ماذا حقتت مبادرة “علاج مليون إفريقي” في 25 يومًا؟ 

تعديلات جديدة على قانون الخدمة أمام البرلمان

كيف تشترك وتستفيد من التأمين الصحي الشامل؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

مكتبتا مصر العامة بالمنيا ودمنهور تحصدان لقب "مكتبة العام 2019"

"كيف أصبح العهد القديم كتابًا".. جديد القومى للترجمة

مصر وصربيا تضعان أسسًا لمذكرة تفاهم تمهيدًا لتوقيع برتوكول تعاون

اليوم عرض ومناقشة"جعلوني مجرما" بوكالة بهنا

صفحتنا ع الفيس بوك