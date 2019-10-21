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رياضة

مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 21-10-2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:05 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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تقام اليوم الإثنين 21 - 10 - 2019، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب الدوري المصري الممتاز بمنافسات الموسم الجارى 2019-2020 نستعرض أبرزها:

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة..

الإنتاج الحربى ضد بيراميدز في تمام الساعة الـ5:30 على قناة ON SPORT، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز "الإهرام"، تشكيلته التي يخوض بها مباراة الإنتاج الحربي في الدوري.

ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي ورجب بكار وولفريد كانون وعبدالله بكري
خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبدالله السعيد ومحمد فتحي وإيريك تراوري
خط الهجوم: محمد فاروق

ويوجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيوني وجون أنطوي ونبيل دونجا ودودو الجباس.

المصرى البورسعيدى ضد نادى مصر في تمام الساعة الـ8:00 على قناة ON SPORT

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، الإجراءات المتعلقة بتشكيل فريقه، بعد الخسارة أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة السابقة من البطولة المحلية.

ومن المتوقع أن يدخل المصري المباراة بتشكيل بضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - سعيدو سمبوري - بهاء مجدي

خط الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا - عمر كمال - حسن علي

خط الهجوم: أوستن أوموتو - محمود وادي.

كما يحل المصري في المركز الحادي عشر في جدول تريب الدوري برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

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