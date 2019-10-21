سقوط "ديلر" إمبابة بـ140 لفافة هيروين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط عاطل بحوزته 140 لفافة هيروين بمنطقة إمبابة.



وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط قسم شرطة إمبابة تفيد باتجار "فتحي. إ" 39 سنة، عاطل وسبق اتهامه في 3 قضايا، في المواد المخدرة.



على الفور أمر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات شكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، فرقًا ومأموريات بإشراف العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، وبقيادة المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، والتي نجحت في ضبطه وبحوزته 140 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 250 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 5415 جنيهًا.



بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع.



تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.