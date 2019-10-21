مانذوكيتش صفقة ميلان الكبيرة

يصر فريق الميلان بقيادة كونتي، المدير الفنى، على التعاقد مع اللاعب الكرواتي لتحسين خط الوسط، الخيار الآخر الذي يتعامل معه إنتر هو الصربي نيمانيا ماتيتش.



وحسب موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي فان الكرواتي ماريو مانذوكيتش، نجم يوفنتوس، قريب من الاتفاق علي الشروط الشخصية مع ميلان للانتقال له في يناير المقبل.



وتتباين الأخبار حول مصير مانذوكيتش، حيث يهتم كل من الميلان واليونايتد باستقطابه، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع خروجه من حسابات ساري، حيث من المنتظر أن يدرس العروض المقدمة له، وإن كانت كفة اليونايتد ستكون أرجح حال تولى إليجري تدريب الفريق خلفًا لسولشاير، حيث سبق أن لعب مانذوكيتش تحت قيادته في اليوفينتوس.



وفشل فريق ميلان الإيطالي في الفوز علي ليتشي، صاحب المركز 15 في الكالشيو، في أول مباراة للمدرب الجديد ستيفانو بيولي، ميلان تقدم عن طريق التركي هاكان قبل أن يعادل ليتشي سريعا قبل نهاية الشوط الأول، في الشوط الثاني وتحديدا دقيقة 81، نجح الهداف البولندي بياتك في إحراز هدف، ظن الجميع أنه هدف الفوز، لكن ليتشي نجح في العودة متأخرا للغاية عن طريق لاعبه كالديروني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ميلان رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر.