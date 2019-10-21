عز العرب: هناك انشقاقات في حزب العدالة والتنمية

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن العدوان التركي على الأراضي السورية يعد التوغل الثالث لأنقرة، حيث كان إحداهما في 2016، والآخر في 2018.



وأضاف "عز العرب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك انشقاقات في حزب العدالة والتنمية، حيث هناك حالة هروب وهجرة بسبب السياسيات لهذا الحزب، فضلا عن وجود اختلافات بين القادة في الحزب.



وأشار "عز العرب"، إلى أن الوضع الداخلي في تركيا به وقائع فساد تكتشف يوما بعد الآخر، منوهًا بأن النظام التركي متخوف من قيام كيان كردي، حيث أن الأكراد موزعين في تركيا، وإيران، وسوريا، موضحا أن تركيا تشعر بالقلق من وجود الأكراد على حدودها، ولا تريد تجميعهم في مكان واحد.

